Bretwalda | Pendragon annuncia l’edizione italiana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022)– Milano, 15 giugno 2022 –Game Studio è lieta di rinnovare la collaborazione con Phalanx che prevede la localizzazione di, gioco in campagna per il crowdfunding che è stata lanciata ieri.La formula è quella già utilizzata per giochi come Rocketmen e Successori. Al raggiungimento di 150 backers italiani,Game Studio si impegnerà a fornire la completa localizzazione initaliano del gioco e, dopo la consegna ai sostenitori della campagna, a renderlo disponibile in distribuzione.intavolato – PHC: GamefoundBretagna. 796 d.C. Il Re Offa di Mercia ha esalato l’ultimo respiro. Un nuovodeve essere incoronato. I giocatori prenderanno il controllo di uno dei quattro più grandi regni e si destreggeranno tra diplomazia, coercizione, ...