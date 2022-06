Brasile | la morte di Dom e Bruno e le politiche di Bolsonaro vicine a trafficanti e pescatori illegali

(Di giovedì 16 giugno 2022) La notizia che non volevamo ricevere è purtroppo arrivata da Manaus, ieri sera (mentre stavamo dormendo in Italia). Il capo della polizia federale nello Stato di Amazonas, Eduardo Fontes, ha infatti informato che sono stati rinvenuti i corpi del giornalista britannico Dom Phillips (57 anni) e dell’indigenista brasilianoPereira, 41. I due erano scomparsi da domenica 5 giugno nella Valle del Javarí, mille chilometri a ovest della città di Manaus, mentre si dirigevano a Atalaia do Norte. Come scriveva pochi giorni fa Naiara Galarraga Gortázar, corrispondente inper El País, la zona è un gigantesco territorio indigeno che funge da rifugio per una trentina di tribù non contattate ed è sistematicamente invasa dadi frodo, bracconieri e cercatori di minerali. Inoltre, fa parte delle rotte internazionali del ...

Pubblicità

amnestyitalia : Confermata la notizia della morte di Bruno Pereira e Dom Phillips. Continueremo a chiedere giustizia e riparazione… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Amazzonia, Dom Phillips e Bruno Pereira uccisi da un pescatore-bracconiere A… - angela_massi : RT @survivalitalia: ?? #Brasile: la Polizia conferma la morte di Bruno Pereira, noto difensore dei diritti indigeni, e Dom Phillips, espert… - giuseppemaria : RT @survivalitalia: ?? #Brasile: la Polizia conferma la morte di Bruno Pereira, noto difensore dei diritti indigeni, e Dom Phillips, espert… - pietrocapo : RT @survivalitalia: ?? #Brasile: la Polizia conferma la morte di Bruno Pereira, noto difensore dei diritti indigeni, e Dom Phillips, espert… -

Il Fatto Quotidiano

Il pescatore aveva già minacciato diPereira per il suo lavoro contro la pesca illegale, il ... Il giornalista si era trasferito diversi anni fa in, collaborava con il Guardian e il ......Soldati condannati a. Filorussi, nessuna grazia o scambio. Fra un mese la decisione di giustiziarli Roma. Malagrotta. Pm indaga per incendio doloso. Scuola chiuse nel raggio di 6 km. ... Brasile, la morte di Dom e Bruno e le politiche di Bolsonaro vicine a trafficanti e pescatori illegali Alla fine si è arrivati a una svolta in Brasile nelle indagini sulla morte del giornalista inglese Dom Phillips e dell'antropologo brasiliano Bruno Araújo Pereira. Secondo quanto riferito dalla ...Ieri, l’União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), il movimento indigeno che rappresenta i popoli che vivono nella Terra Indígena Vale do Brasile: assassinati l’indigenista Bruno Araújo Pe ...