Booster e primipare attempate | quello che i medici dicono e non dovrebbero

(Adnkronos) – "No", le donne incinte del primo figlio dopo una certa età, dai 35 in su, "non chiamatele 'primipare attempate'". E "a quel paziente che siede davanti alla vostra scrivania non proponete 'check-up', ma un controllo generale. Niente casi 'borderline', semmai al limite. E il 'Booster' in Italia è un richiamo vaccinale. Mentre le pastiglie, la nonnina malata cronica le trova meglio nel portacompresse che nel 'blister'". Persino il jet lag avrebbe un 'alter ego' in versione tricolore: "E' la fusopatia". Il messaggio è uno: "In medicina non esistono parole inglesi non traducibili. La comunicazione del medico con il paziente va migliorata" e per farlo occorre chiudere in soffitta "tecnicismi, acronimi, forestierismi, parole ansiogene e con sfumature molto negative". E' l'invito che Italo Farnetani, professore ...

