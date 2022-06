Bombe turche su Shengal | ucciso un bimbo

Pubblicità

AsiaNews

... razzi a guida laser Cirit,, pod con mitragliatrici da 12,7 mm e cannoncini da 20 mm", spiega ... La portavoce aggiungeva che le "forze armatehanno già addestrato 6.799 soldati libici in ...La resistenza ha ricevuto fornituree occidentali, è stata addestrata sempre dagli Stati ... come si sta riorganizzando l'esercito ucraino 7 giugno - La guerriglia dei partigiani ucraini:,... SIRIA - TURCHIA Chiesa assira distrutta dalle bombe turche nel nord-est della Siria Demiral torna alla Juve, questa l'indiscrezione di calciomercato lanciata in queste ore da Sky Sport. Futuro da decifrare per il difensore ...In Siria milioni di profughi siriani combattono in Turchia una nuova battaglia, la sopravvivenza di fronte all'assalto dell'economia ...