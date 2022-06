Blanco e la nuova fidanzata Martina | il primo romantico scatto della coppia fa impazzire i fans

(Di giovedì 16 giugno 2022) Gli occhi dell’uno fissi in quelli dell’altra mentre sullo sfondo i fuochi d’artificio illuminano la nottafesta di San Vito, patrono di Polignano a Mare. È questa l’immagine immortalata nella prima foto ufficiale dicon laValdes: è stata proprio lei a pubblicarla nelle scorse ore tra le sue Storie di Instagram. Neanche a dirlo, loha mandato in visibilio i fan del cantante. Laera stata paparazzata per la prima volta all’Eurovision Song Contest di Torino lo scorso maggio: ora i due si stanno godendo una vacanza insieme, prima delle prossime date del Blu Celeste Tour, che terrà impegnato il cantante per tutta l’estate in diverse città italiane., 19 anni, ha vinto il Festival di Sanremo 2022 ...

Pubblicità

AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: Martina Valdes pubblica su Instagram un romanticissimo scatto a due con la dolce metà ed è da… fuochi d'artificio https:/… - Silvia_Mio86 : RT @ZeusMega: Bellissima puntata di #Techetechete, la nuova grafica mi piace molto. Bentornati! P.S. il trittico Måneskin, Cinquetti, Mahm… - VanityFairIt : Martina Valdes pubblica su Instagram un romanticissimo scatto a due con la dolce metà ed è da… fuochi d'artificio - ZeusMega : Bellissima puntata di #Techetechete, la nuova grafica mi piace molto. Bentornati! P.S. il trittico Måneskin, Cinqu… - ParliamoDiNews : Blanco e la prima foto ufficiale con la nuova fidanzata | Vanity Fair Italia #VanityFairStories #VanityStars… -

A questa lista va molto probabilmente aggiunta Tutto (con te) , lacanzone la cui uscita è ...è tra i cantanti più attesi nel ricco calendario musicale estivo in Penisola. Si esibirà il ......laopera di Andrea Villa , lo Street artist noto in città come il "Banksy torinese", affissa nelle ultime ore in centro a Torino, in corso San Maurizio e viale Primo Maggio. Mahmood e...Negli ultimi mesi Blanco è finito spesso al centro del gossip. Dopo la fine della sua storia d'amore con Giulia, il giovane artista si è legato ...Tre anteprime nazionali in tre giorni dei protagonisti più importanti della musica contemporanea italiana come Blanco, Ghali e Madame, animeranno la prima edizione del festival 'Goa-Boa_The Next Day' ...