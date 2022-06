Bari | De Laurentiis | “Noi top club da A Palermo in B e City Group? Dico la mia”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Le dichiarazioni del presidente del, Luigi Desul futuro delpugliese, neopromosso in Serie B

'Sinceramente mi aspettavo questa decisione, ma credo fermamente nel ricorso e ci rivolgeremo al Coni '. A dirlo è il presidente del Bari Luigi De Laurentiis sul tema multiproprietà dopo che la Corte Federale d'Appello ha respinto il ricorso avanzato dai biancorossi e dal Napoli contro la modifica dell'articolo 16 bis delle NOIF. De Laurentiis ricorso multiproprietà, «Ho sempre uno stato d'animo battagliero, credo fermamente nel ricorso», ha detto il presidente del Bari. Il Bari si appresta a riprogrammare la prossima stagione da neopromossa. In seguito al cambio di categoria, il presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis, si è espresso ai microfoni della stampa.