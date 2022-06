(Di giovedì 16 giugno 2022) TERRE ROVERESCHE - La conferenza dei servizi convocata presso la Provincia ha espresso parere favorevole al progetto del, per la produzione di biometano dalla lavorazione di di 50mila ...

Alla fine dell'anno scadono gli ecoincentivi sulla produzione del metano, senza i quali l'impresa delnon sarebbe economica. Quindi per Feronia si prospetta una corsa contro il tempo. ......servizi che autorizza la realizzazione del metanodotto di servizio che allaccia l'impiantoalla rete gas. 'Ci saremmo aspettati che prima dell'opera di servizio fosse statol'... Autorizzato il biodigestore di Barchi: il Comune chiede la sospensiva al Tar TERRE ROVERESCHE - La conferenza dei servizi convocata presso la Provincia ha espresso parere favorevole al progetto del biodigestore, per la produzione di biometano dalla lavorazione di di ...Si terrà oggi alle 10 la quinta riunione della conferenza di servizi sul biodigestore di Barchi. Una tappa indicata come l’ultima della procedura, dopo che l’Arpam ha preteso che le fossero fornite pe ...