(Di giovedì 16 giugno 2022) Trattative con l’Empoli a buon punto,inverso l’Inter. I nerazzurri hanno trovato il vice Brozovic in vista della prossima stagione. C’è speranza per un-bis, i contatti tra Chelsea e Inter sono stati positivi, filtrain, quali saranno le cifre dell’affare? L’Inter arricchisce il reparto di centrocampo grazie ad. Il regista dell’Empoli arriverà per una cifra di 14 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica giovane, probabilmente Satriano. Si tratterà del primo colpo dell’Inter in questa sessione di mercato, ma c’è molto di più. I nerazzurri hanno finalmente risolto uno dei problemi denunciati da Simone ...

Pubblicità

serieB123 : Asllani e l’Inter nel destino: chi è il centrocampista dell’Empoli tra il gol ad Handanovic e la stima di Andreazzo… - SP_______3 : #Asllani è in dirittura d'arrivo: 4mln per il prestito e 10 di riscatto. Buon giovane che potrà crescere accanto al… -

Periodico Daily

Krjstian, 20 anni, di nazionalità albanese, è il rinforzo che chiedeva Simone Inzaghi per avere un ... E la trattativa con i toscani è praticamente ind'arrivo. Andiamo a scoprire ...... e si tratta anche perdell'Empoli. L'arrivo di Bremer, invece, è legato alla cessione di ... L'affare Renato Sanches è ind'arrivo. C'è, invece, un punto interrogativo su Botman, ed è ... Asllani in dirittura d'arrivo all'Inter. Cauto ottimismo per Lukaku Affare sempre più in dirittura d’arrivo tra i due club italiani ... delicato della stagione non avendo neessuna alternativa adeguata a sua disposizione. Ora Asllani potrebbe compiere il salto di ...Preso Onana, bloccato Bremer, praticamente chiusi gli affari con Cagliari ed Empoli per l’approdo alla Pinetina di Bellanova e Asllani, colloqui positivi per Udogie e, soprattutto, trattative in ...