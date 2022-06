(Di giovedì 16 giugno 2022)Piazzale Aurelio, 7 – 000152Tel. 06/5815274 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 18/22€, primi 17/20€, secondi 29/30€, dolci 12€ Chiusura: Martedì OFFERTA Un’affidabile cucina di stampo classico e la piacevolezza degli ambienti sono da sempre i principali punti di forza di questo bel ristorante del Gianicolo. Certo, con questi prezzi sarebbe forse lecito attendersi di più, la pur corretta proposta culinaria non riesce infatti a spiccare il volo, mantenendosi nei rassicuranti argini di un menù adatto un po’ per tutti. Dopo un gustoso appetizer di vitello tonnato con giardiniera, abbiamo apprezzato la cottura perfetta ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Antico Arco – Roma - Paolo_Bernardi : @beth_stanton must Sora Margherita (fried artichokes) cacio e pepe Da Cesare (semi modern style) Antico Arco Mazzo… -

Abbiamo chiamato il 118 e l'ambulanza è arrivata nell'di poco tempo". Purtroppo però non è riuscita a passare l'ponte di Morca, di fatto l'unico accesso al borgo varallese. Il manufatto è ......e secondo la leggenda sarebbe stato costruito dalla divinità stessa e dai suoi seguaci nell'di ...leggenda sul diavolo e per le sue architetture medievali che nascondono un segreto...Alle prime luci dell'alba è caduta a terra parte dell'arco di Porta Maggiore, situato nella parte centrale di Roma. Sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale ...Sarà avviato un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’antico Arco di via Finestre. “Un segno tangibile della nostra storia, per troppo tempo lasciato in stato di abbandono”, ...