(Di giovedì 16 giugno 2022)ha parlato dei suoi prossimi impegni sul set, ma l’attore si è soffermato anche su una sua grande battaglia. Tra gli attori più amati e apprezzati dai telespettatori c’è sicuramente, protagonista di serie TV che hanno riscosso largo consenso nel pubblico a casa. Abbiamo infatti potuto ammirarlo nella fiction I bastardi di Pizzofalcone, che tornerà con una quarta stagione con protagonista sempre l’amatissimo figlio di Vittorio. La serie, come noto, è ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Ma non è tutto, perché gli impegni diandranno anche oltre. Il celebre attore comincerà il prossimo gennaio le riprese della nuova stagione de Un Professore, un’altra fiction dove è riuscito ...

Pubblicità

ItaliaenBsAs : A ?? anni dalla nascita di Vittorio Gassman, un omaggio alla figura emblematica del cinema ????, con un'intervista al… - ElenPhoebe : Io sono team Alessandro Gassman #scatarrospace - MontalbanoSI : RT @GassmanGassmann: CinemAmbiente: il premio 'Ciak Verde' ad Alessandro Gassmann - Torino Oggi?????? - GassmanGassmann : RT @GassmanGassmann: CinemAmbiente: il premio 'Ciak Verde' ad Alessandro Gassmann - Torino Oggi?????? - MazzaliVanna : RT @GassmanGassmann: CinemAmbiente: il premio 'Ciak Verde' ad Alessandro Gassmann - Torino Oggi?????? -

Kronic

A inaugurare la programmazione 2022/23 sara' uno spettacolo tutto al femminile con Paolae ... Ripartono cosi' le iniziative Scrittori in Scena e Manzoni idee, dirette daVaccari, che ...E la lotta alla crisi climatica è la causa numero uno!" diceGassmann La consegna virtuale del premio è avvenuta domenica 12 giugno. Il premio è stato prodotto dalla start - up torinese ... Alessandro Gassman, le parole che fanno male al cuore: "Ho iniziato a riflettere sulla fine..." Ad aggiudicarsi la prima edizione di “Ciak Verde” del Festival CinemAmbiente è l’attore e regista Alessandro Gassmann. Negli ultimi anni Gassmann si sta ritagliando un ruolo di attivista ambientale, c ...La giuria del Festival in collaborazione con Legambiente, ha assegnato il Premio Ciak Verde all’attore romano Alessandro Gassman.