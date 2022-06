Torta pronta in 5 minuti: i bambini l’adoreranno e non solo! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Vediamo insieme come preparare una Torta buonissima che piace a tutta la famiglia, nessuno escluso assolutamente. Oggi vi vogliamo portare in cucina con una ricetta super facile che si prepara veramente in 5 minuti di orologio e che possiamo usare in mille modi, dalla colazione al dopo cena, ed ovviamente personalizzare come preferiamo. (pixabay)Gli ingredienti, anche in questo caso, sono molto semplici e facili da reperire, quindi non abbiamo scuse, va assolutamente provata e poi mi dite com’è, ma siamo sicuri che sarà un successone. Questa ricetta poi è anche molto facile da ricordare, basta tenere amente il numero 4, vi starete chiedendo in che senso? Ecco la lista degli ingredienti: 4 uova 4 cucchiai di farina 4 cucchiai di zucchero 4 cucchiai di burro un pizzico di sale 1 cucchiaino di lievito in polvere, marmellata a ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Vediamo insieme come preparare unabuonissima che piace a tutta la famiglia, nessuno escluso assolutamente. Oggi vi vogliamo portare in cucina con una ricetta super facile che si prepara veramente in 5di orologio e che possiamo usare in mille modi, dalla colazione al dopo cena, ed ovviamente personalizzare come preferiamo. (pixabay)Gli ingredienti, anche in questo caso, sono molto semplici e facili da reperire, quindi non abbiamo scuse, va assolutamente provata e poi mi dite com’è, ma siamo sicuri che sarà un successone. Questa ricetta poi è anche molto facile da ricordare, basta tenere amente il numero 4, vi starete chiedendo in che senso? Ecco la lista degli ingredienti: 4 uova 4 cucchiai di farina 4 cucchiai di zucchero 4 cucchiai di burro un pizzico di sale 1 cucchiaino di lievito in polvere, marmellata a ...

Pubblicità

Melizieincucina : Sfoglia con verdure e formaggio filante. Una torta rustica e genuina pronta in poche mosse e con soli 3 ingredienti… - CricriLabointer : @maxkite666 @rugiada71 Ero già pronta per la torta - atavolacontea_ : Torta di pasta fillo spinaci e feta pronta in 30 minuti - Jamie Oliver - Melizieincucina : Ricetta Mug cake al cacao pronta in 5 minuti, una deliziosa torta velocissima al Microonde, sporcherete solo la taz… - fainformazione : VIDEO - Torta Biscotti e Cioccolato di Ricette Dolci 'La torta più deliziosa di biscotti e cioccolato senza… -