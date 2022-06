Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Stefano Cuzzilla eletto nuovo presidente di Cida - - ItaliaOggi : Dirigenti, Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Cida - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Stefano Cuzzilla è il nuovo Presidente di CIDA, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e l… - ItaliaNotizie24 : Stefano Cuzzilla eletto nuovo presidente di Cida - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Stefano Cuzzilla eletto nuovo presidente di Cida - -

Italia Oggi

Manager con Rinascita manageriale si sta muovendo in questa direzione', commenta, presidente di 4. Manager. 'Oggi le imprese chiedono competenze nuove per sfruttare al meglio le ...... profittevoli e adeguati ai rapidi cambiamenti', ha conclusopresidente di 4. Manager, sottolineando che 'occorre massimizzare il rilancio del sistema produttivo attraverso un'... Dirigenti, Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Cida - ItaliaOggi.it Le priorità: fisco, pensioni, sanità, rapporti con i territori, politiche industriali e inclusive, rappresentatività in ambito europeo ...ROMA (ITALPRESS) – Stefano Cuzzilla è il nuovo Presidente di CIDA, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di ...