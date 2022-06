Politano verso l’addio al Napoli: una big di A sulle sue tracce (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sessione di mercato dagli addii importanti in casa Napoli, dopo le complicate situazioni di Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, ad aggiungersi al gruppo dei giocatori in forse per la prossima stagione, c’è anche Matteo Politano. L’ala destra del Napoli infatti non sentirebbe più la fiducia del suo allenatore Luciano Spalletti e avrebbe quindi manifestato la propria volontà di lasciare il club. Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio Marte dal suo agente Mario Giuffredi: “Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, Matteo non sente più la fiducia del suo allenatore. Siamo pronti a valutare eventuali offerte, nel calcio la testa fa più delle gambe perché quando un giocatore sente la piena fiducia e non si sente messo in discussione fa di più“ Milan Napoli ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sessione di mercato dagli addii importanti in casa, dopo le complicate situazioni di Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly, ad aggiungersi al gruppo dei giocatori in forse per la prossima stagione, c’è anche Matteo. L’ala destra delinfatti non sentirebbe più la fiducia del suo allenatore Luciano Spalletti e avrebbe quindi manifestato la propria volontà di lasciare il club. Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio Marte dal suo agente Mario Giuffredi: “Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, Matteo non sente più la fiducia del suo allenatore. Siamo pronti a valutare eventuali offerte, nel calcio la testa fa più delle gambe perché quando un giocatore sente la piena fiducia e non si sente messo in discussione fa di più“ Milan...

