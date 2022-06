Paura a Formia | armato di coltello danneggia un parco giochi poi passeggia in strada come se nulla fosse

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 giugno 2022)– Nel pomeriggio dell’altro ieri una Pattuglia del Commissariato diin Servizio di Controllo del Territorio è intervenuta nella pineta di Vindicio, a seguito della segnalazione da parte dei cittadini giunta sul numero unico di emergenza 112 di un ragazzo che stavando iper i bambini. Le descrizioni fisiche fornite all’operatore telefonico, immediatamente diramate via radio alle unità operative sul territorio, hanno consentito di rintracciare il giovane all’altezza della Villa Comunale. A seguito del controllo il soggetto, un 26enne residente a, è stato trovato in possesso di una serramanico e, pertanto, denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di arma da taglio oltre che permento. L’attività svolta ...