Muore dopo aver salvato bambini: una colletta per il rimpatrio della salma (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – La salma di Rahhal Amarri, il 42 enne marocchino deceduto il 7 giugno scorso dopo aver salvato due bimbi in difficoltà nello specchio di mare antistante il lido dei Gabbiani di Castel Volturno (Caserta), verrà rimpatriata grazie alla colletta promossa dalla comunità marocchina di Castel Volturno. Proprio ieri la comunità locale ha dato l’ultimo saluto a Rahhal. La bara è stata portata sulla spiaggia. Presenti il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, il sindaco Luigi Petrella, l’imam di Castel Volturno e quello di San Marcellino Nasser Hidouri, i due fratelli, gli amici e conoscenti del 42enne, conosciuto come Said. “Lacrime e commozione non bastano a descrivere la storia di questo giovane uomo – ha detto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Ladi Rahhal Amarri, il 42 enne marocchino deceduto il 7 giugno scorsodue bimbi in difficoltà nello specchio di mare antistante il lido dei Gabbiani di Castel Volturno (Caserta), verrà rimpatriata grazie allapromossa dalla comunità marocchina di Castel Volturno. Proprio ieri la comunità locale ha dato l’ultimo saluto a Rahhal. La bara è stata portata sulla spiaggia. Presenti il presidente del Consiglio regionaleCampania Gennaro Oliviero, il sindaco Luigi Petrella, l’imam di Castel Volturno e quello di San Marcellino Nasser Hidouri, i due fratelli, gli amici e conoscenti del 42enne, conosciuto come Said. “Lacrime e commozione non bastano a descrivere la storia di questo giovane uomo – ha detto ...

Pubblicità

Petartrzz : RT @abuondiritto: Il 14 giugno 2008 #GiuseppeUva muore a Varese dopo una notte in caserma e dopo essere stato portato in ospedale per esser… - ACADItalia : RT @abuondiritto: Il 14 giugno 2008 #GiuseppeUva muore a Varese dopo una notte in caserma e dopo essere stato portato in ospedale per esser… - Trentin0 : Lago di Garda, ciclista investita all’incrocio: muore otto giorni dopo. - WandaPriton : RT @abuondiritto: Il 14 giugno 2008 #GiuseppeUva muore a Varese dopo una notte in caserma e dopo essere stato portato in ospedale per esser… - anteprima24 : ** Muore dopo aver salvato bambini: una #Colletta per il #Rimpatrio della #Salma ** -