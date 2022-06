Mercato Milan – Idea Nandez: la contropartita che può convincere il Cagliari (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Attenzione alla possibile Idea Nahitan Nandez: ecco l'asso nella manica per convincere il Cagliari Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le ultime suldel. Attenzione alla possibileNahitan: ecco l'asso nella manica peril

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il legame tra #Ibra e il #Milan, il mercato della #Juve e #Nadal esclusivo - carmi_ne : ?? GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI DAL TELEVIDEO ?? il mercato del Milan comincia ad entrare nel vivo: - a giorni l’offe… - IlioTomeo83 : @milan_risorto Poi c'è da dire che la rosa tutta va vista nel complesso del mercato. Per me ad esempio Mkh e Asllan… -