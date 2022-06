Maturità, non si impara solo studiando. Dormire e mangiare sano aiutano a rendere al meglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Colazione ricca e pasta la sera. Pochi zuccheri e molti antiossidanti. Così si nutre il cervello senza ingrassare. Evitare stimolanti e rispettare i ritmi del sonno. L'esperto: "Quando dorme, il cervello riordina e consolida le informazioni acquisite durante il giorno” Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Colazione ricca e pasta la sera. Pochi zuccheri e molti antiossidanti. Così si nutre il cervello senza ingrassare. Evitare stimolanti e rispettare i ritmi del sonno. L'esperto: "Quando dorme, il cervello riordina e consolida le informazioni acquisite durante il giorno”

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? MEGLIO TARDI CHE MAI????NIENTE MASCHERINA PER GLI ESAMI A SCUOLA ?? LIBERATI IN EXTREMIS GLI STUDENTI Agli esami di… - tisthedamnFra : RT @eIlebelle: a 24 anni avere la maturità di poter dire che il premio più ambito dell’industria (scelto da un heavily biased panel) non de… - emanslash97 : @ilmatrix_77 @pietroraffa Il giornalista sta analizzando le cause della sconfitta, e tra queste c’è anche la sua. P… - eIlebelle : a 24 anni avere la maturità di poter dire che il premio più ambito dell’industria (scelto da un heavily biased pane… - thakidaarmmm : ho appena realizzato che il 22 ho l’esame di maturità e non ho ancora scelto la tematica da portare?? -