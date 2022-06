(Di mercoledì 15 giugno 2022)l’uso obbligatorio delleal 302022. Il dibattito di queste settimane sull’utilità degli strumenti di protezioni anti-covid si dissolve nella nuiva bozza di disegno di legge che oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri., scaduto oggi, per altri tre mesi riguarderà, Rsa edi trasporto pubblico. Il sottosegretario Sileri la metta in positivo. “Stop alletranne nei luoghi a rischio. Comee Rsa. E laddove è maggiore il rischio di contagio come idi trasporto, soprattutto a lunga distanza”. Così il sottosegretario alla Salute, ospite di Timeline su SkyTg24, fa il punto delle misure e le proroghe degli obblighi che il Cdm sta ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : #COVID19 Il lungo addio alle #mascherine, restano sui mezzi pubblici - SecolodItalia1 : Mascherine addio? Non proprio. Prorogato l’obbligo fino al 30 settembre per ospedali e mezzi pubblici… - ProDocente : Mascherine: oggi il giorno dell’addio all’obbligo. Agli esami di Stato restano una raccomandazione, forse proroga p… - infoitsalute : Covid: mascherine addio, ma potrebbe esserci una proroga fino a settembre, vediamo dove - DisciplesDu : RT @Avvenire_Nei: #COVID19 Il lungo addio alle #mascherine, restano sui mezzi pubblici -

... nell'abbandono dellee una ricerca di una maggiore normalità ma non sono stati registrati eventi particolari come l'delleo l'inizio delle scuole o grandi raduni che ...... insieme all' obbligo di indossare leche sparirà per i cinema e i teatri, restando ...all'obbligo vaccinale: ecco per chi viene abolito e per chi restaL’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto è stato prorogato fino al 30 settembre. È quanto avrebbe deciso il Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende, l’obbligatorietà dell ...ITALIA - E' stato prorogato fino al prossimo 30 settembre l'obbligo di indossare le mascherine anti Covid a bordo dei mezzi pubblici negli ospedali e nelle Rsa. Questa la decisione presa dal Consiglio ...