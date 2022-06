Lione: due club spagnoli sulle tracce di Aouar (Di mercoledì 15 giugno 2022) In scadenza di contratto col Lione nel 2023, il centrocampista classe '98 Houssem Aouar potrebbe lasciare la Francia già in questa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) In scadenza di contratto colnel 2023, il centrocampista classe '98 Houssempotrebbe lasciare la Francia già in questa...

Pubblicità

gippu1 : Compie oggi 25 anni questa foto incredibile, scattata alle 20:55 dell'#8giugno 1997 allo Stade de Gerland di Lione:… - rosysantacroce_ : @ForEsordientus @benedettalion @roccopepe74 @PauDybala_JR Io ovviamente non posso sapere come stanno le cose,però v… - lollo2315 : @GiorgioGigante @Luca100celleASR fra i due scelgo aouar anche perché lo pagheresti meno e puoi metterci veretout co… - LeoStef14 : @luca_lione @VaroneCatello09 @NicoSchira Sono 4 anni, e i due da 29 sono rispettivamente: uno che è sempre rotto e… - fabiolaviani : RT @LucciolaVagabo1: Due giorni straordinari in compagnia di @zerocalcare e di tutti i lettori che l'hanno accolto a Lione. Un ringraziamen… -