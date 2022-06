“L’ha colpito con un coltello al torace | il 17enne sembrava una tigre e dopo era spavaldo” | la ricostruzione dell’omicidio di Simone Stucchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Hanno dovuto rimettere insieme i pezzi di una rissa scaturita da un debito di poche decine di euro, che coinvolse una trentina di persone. Un rompicapo durato dieci mesi per provare a capire chi, il 29 settembre 2021, in un parchetto di Pessano con Bornago, colpì Dimitrycon una coltellata al, uccidendolo. Adesso gli investigatori dei carabinieri e la procura minorile di Milano guidata da Ciro Cascone ne sono certi: il principale indiziato per la morte del 21enne, figlio di due edicolanti, è un ragazzo di appena 17 anni con diversi procedimenti pendenti. Agì con “ferocia”, scrive il giudice per le indagini preliminari Nicoletta Cremona, chespedito in carcere insieme al fratello 15enne, anche lui presente alla rissa, nell’operazione che ha complessivamente portato a 24 misure cautelari, 19 ...