La storia dei falsi vaccini e dei falsi green pass di una lista di vip (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le storie sono tante, milioni di milioni, ma quelle sui vaccini saranno sempre un po’ di più. Avete letto online di quegli ottanta indagati per aver falsificato vaccinazione e green pass tra cui ci sarebbero anche Cecchi Paone, Salvini, Meloni, De Luca e molti altri? Ecco il debunking di una falsa notizia che non ha alcuna ragione di esistere e della quale non si trova traccia di fonte autorevole. Partiamo dall’inizio della questione falsi vaccini vip: in rete, a partire da un tweet come quello embeddato qui sotto, gira la storia secondo cui una lista di persone famose che hanno incitato i cittadini a vaccinarsi – a partire dai politici che hanno più o meno spinto sull’obbligo – si sarebbero vaccinati per finta. Cos’è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le storie sono tante, milioni di milioni, ma quelle suisaranno sempre un po’ di più. Avete letto online di quegli ottanta indagati per averficato vaccinazione etra cui ci sarebbero anche Cecchi Paone, Salvini, Meloni, De Luca e molti altri? Ecco il debunking di una falsa notizia che non ha alcuna ragione di esistere e della quale non si trova traccia di fonte autorevole. Partiamo dall’inizio della questionevip: in rete, a partire da un tweet come quello embeddato qui sotto, gira lasecondo cui unadi persone famose che hanno incitato i cittadini a vaccinarsi – a partire dai politici che hanno più o meno spinto sull’obbligo – si sarebbero vaccinati per finta. Cos’è ...

