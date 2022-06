Israele e UE pronti a firmare un accordo di esportazione di gas naturale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ministro dell’Energia israeliano ha affermato che Israele e UE sono pronti a firmare un accordo di esportazione di gas naturale. L’UE sta cercando nuove fonti di gas per ridurre la sua dipendenza dall’energia russa. Intanto, la Russia ha annunciato il taglio del 40% delle consegne di gas all’Europa tramite Nord Stream 1. Israele e Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ministro dell’Energia israeliano ha affermato chee UE sonoundidi gas. L’UE sta cercando nuove fonti di gas per ridurre la sua dipendenza dall’energia russa. Intanto, la Russia ha annunciato il taglio del 40% delle consegne di gas all’Europa tramite Nord Stream 1.

