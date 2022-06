Il top smartphone di fascia media di Samsung in offerta al prezzo più basso di sempre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Se avete deciso di acquistare Samsung Galaxy A52s 5G e state aspettando soltanto l'occasione giusta, eBay potrebbe avere l'offerta che fa al caso vostro: il popolare smartphone di fascia media del colosso coreano è disponibile al prezzo di 259 euro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 15 giugno 2022) Se avete deciso di acquistareGalaxy A52s 5G e state aspettando soltanto l'occasione giusta, eBay potrebbe avere l'che fa al caso vostro: il popolaredidel colosso coreano è disponibile aldi 259 euro. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Pubblicità

gigibeltrame : Vivo X80 Pro, il top di gamma arriva in Europa: fotocamere al top e tanta potenza #digilosofia… - HDblog : Vivo X80 Pro, il top di gamma arriva in Europa: fotocamere al top e tanta potenza - GamerGalsRT : RT @MoonBladeMInfo: Il brand #gaming di #Xiaomi Black Shark porta in Italia la gamma Black Shark 5, che include il modello base e il Pro, p… - MoonBladeMInfo : Il brand #gaming di #Xiaomi Black Shark porta in Italia la gamma Black Shark 5, che include il modello base e il Pr… - elia_la_rue17 : Sony XZ Premium, lo smartphone top di gamma in cui specchiarsi i hhhdr_super_slow_motion-302641615/1/ via @repubblica zio sd -