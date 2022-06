Il Governo potrebbe fermarsi a Pontida. Salvini avvisa il premier (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Attendo risposte entro l’estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono tre mesi per sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida il 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte”. È quanto ha detto al Corriere il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del sostegno del suo partito al Governo Draghi. Salvini punta i piedi su tre temi: immigrazione, pace fiscale e superamento della Fornero “Abbiamo deciso di appoggiare il Governo perché era necessario non lasciare il Paese nelle mani di Pd e 5 Stelle che lo stavano sfasciando. Ora tutti quei dirigenti e militanti, compresi Zaia e Fedriga, che credevano in Draghi e in questo Governo col perseverare degli errori di Speranza e Lamorgese, di Bianchi e Giovannini, mi chiedono di rifletterci bene… Draghi deve sapere che ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Attendo risposte entro l’estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono tre mesi per sminare il terreno. Torneremo sul pratone diil 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte”. È quanto ha detto al Corriere il leader della Lega, Matteo, parlando del sostegno del suo partito alDraghi.punta i piedi su tre temi: immigrazione, pace fiscale e superamento della Fornero “Abbiamo deciso di appoggiare ilperché era necessario non lasciare il Paese nelle mani di Pd e 5 Stelle che lo stavano sfasciando. Ora tutti quei dirigenti e militanti, compresi Zaia e Fedriga, che credevano in Draghi e in questocol perseverare degli errori di Speranza e Lamorgese, di Bianchi e Giovannini, mi chiedono di rifletterci bene… Draghi deve sapere che ci ...

Pubblicità

borghi_claudio : Oggi giornata un po' incasinata comunque abbiamo imparato che lo spread se ne frega di Draghi e che l'unica cosa ch… - itacasette : @claudiovelardi Potrebbe essere una tattica per fare cadere il governo visto che l'unico che può è il M5S ..e ..pun… - P_risks : RT @armanduplessis: '#Mattarella ha fatto sapere che non scioglierà le Camere. Questo potrebbe aiutare lo showdown e portare addirittura a… - albertinamarz8 : RT @armanduplessis: '#Mattarella ha fatto sapere che non scioglierà le Camere. Questo potrebbe aiutare lo showdown e portare addirittura a… - armanduplessis : '#Mattarella ha fatto sapere che non scioglierà le Camere. Questo potrebbe aiutare lo showdown e portare addirittur… -