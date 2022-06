Idillio sulla High Line

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In una New York estiva, in uno di quei momenti in cui a dominare è un caldo insopportabile, Paul e Catherine s’incontrano per caso in tribunale, convocati entrambi alle selezioni per la giuria popolare. Non si conoscono, ma a unirli subito è Cime Tempestose che lui ha già letto due volte e che lei sta leggendo nell’attesa. Paul è un avvocato in pensione che fatica ancora ad abituarsi all’idea e lei una psicologa che ama il suo lavoro “in tutta onestà, di rado” – gli confida – facendo nascere così un meccanismo di domande e risposte necessarie “per saperne di più”, per approfondire una conversazione in cui desiderano stare e che potrebbe rivelarsi un nuovo inizio per loro che un quotidiano lo hanno già. O, almeno, così pensano. Come scrive Emily Brontë, “accade qualcosa d’inaspettato in nome della natura e della forza indomabile delle passioni che sconvolgono gli uomini”. “Vi fate ...