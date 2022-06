Governo, inizia la via crucis di Draghi sotto il tiro di Conte e Salvini (Di mercoledì 15 giugno 2022) inizia la via crucis di Mario Draghi. Fino alle Politiche del prossimo anno, si ritroverà lungo il suo cammino una serie di mine vaganti piazzate soprattutto dai partiti usciti bastonati dalle Amministrative. Questa seconda metà di giugno sarà di “fuoco” per il premier. Le spine più dolorose al fianco del capo del Governo saranno quelle leghiste e pentastellate. Matteo Salvini e Giuseppe Conte devono recuperare consensi a causa dell’emorragia scatenata dalle urne. “Urgente e doveroso il confronto con Draghi e Franco – fa sapere già a scrutinio finito Salvini -. Il problema è fine mese. Il Governo deve dare certezza che benzina e diesel abbiano prezzi accettabili per tutta l’estate”. Sono le prime avvisaglie che fanno il paio con quelle ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 giugno 2022)la viadi Mario. Fino alle Politiche del prossimo anno, si ritroverà lungo il suo cammino una serie di mine vaganti piazzate soprattutto dai partiti usciti bastonati dalle Amministrative. Questa seconda metà di giugno sarà di “fuoco” per il premier. Le spine più dolorose al fianco del capo delsaranno quelle leghiste e pentastellate. Matteoe Giuseppedevono recuperare consensi a causa dell’emorragia scatenata dalle urne. “Urgente e doveroso il confronto cone Franco – fa sapere già a scrutinio finito-. Il problema è fine mese. Ildeve dare certezza che benzina e diesel abbiano prezzi accettabili per tutta l’estate”. Sono le prime avvisaglie che fanno il paio con quelle ...

