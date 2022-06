FOTO: The Fiend e la Wyatt Family insieme a Roman Reigns in uno scatto inedito (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bray Wyatt ha annunciato il suo ritorno nel pro wrestling sui social media da un po’ di tempo. Mentre i fan speculano sulla destinazione dell’ex leader della Wyatt Family, Bray ha condiviso una FOTO nostalgica con i suoi vecchi compagni di stable. Sullo sfondo, l’Undisputed WWE Universal Champion si è messo in posa per una piccola sorpresa. Bray era completamente mascherato da Fiend quando è stata scattata la FOTO. Questa, è stata realizzata intorno al 2019, prima che Brodie Lee lasciasse la WWE. È stato un tuffo nel passato, dato che sembra essere trascorsa un’eternità. Anche Roman Reigns ha fatto molta strada da allora. Un pezzo di storia Nella FOTO di Instagram, Erick Rowan, Bray Wyatt e il defunto Luke ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 giugno 2022) Brayha annunciato il suo ritorno nel pro wrestling sui social media da un po’ di tempo. Mentre i fan speculano sulla destinazione dell’ex leader della, Bray ha condiviso unanostalgica con i suoi vecchi compagni di stable. Sullo sfondo, l’Undisputed WWE Universal Champion si è messo in posa per una piccola sorpresa. Bray era completamente mascherato daquando è stata scattata la. Questa, è stata realizzata intorno al 2019, prima che Brodie Lee lasciasse la WWE. È stato un tuffo nel passato, dato che sembra essere trascorsa un’eternità. Ancheha fatto molta strada da allora. Un pezzo di storia Nelladi Instagram, Erick Rowan, Braye il defunto Luke ...

