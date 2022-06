Fdi | Zaffini | ' da Pd criminalizzazione di gramsciana memoria'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Come un orologio svizzero, in concomitanza di ogni elezione, riappare il fango mediatico contro la Meloni da parte del Pd e di certe trasmissioni televisive di 'disinformazione'. Come può infatti considerarsi 'giornalismo' il tentativo di infangare la figura di un leader nazionale, per lo più premiata dagli italiani durante democratiche elezioni, prendendo a pretesto alcune battute di un comizio estrapolate ad arte e decontestualizzate rispetto all'evento?". Così il senatore di Fratelli d'Italia Franco. "Cosa c'è da denunciare rispetto a temi che rispecchiano la nostra coerenza su valori e principi non negoziabili? E' vergognoso. Ma è anche il segnale inequivocabile che la Meloni e FdI fanno sempre più paura ad una sinistra disperata e senza pìù argomenti, pronta sempre a ricorrere alla solita vecchia pratica della ...