Draghi | Macron | Scholz La difficoltà di parlare a Kiev con una voce sola

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Zelensky chiede armi, adesione all’Ue, garanzie sulla neutralità. I tre leader si sono espressi con toni diversi, ma non possono permettersi che la visita si risolva in una photo opportunity o sia percepita come tale. Occorrerà soprattutto essere chiari con gli ucraini

Medvedev: 'La visita die Scholz non avvicina alla pace' Il viaggio a Kiev del presidente del Consiglio Mario, del presidente francese Emmanuele del cancelliere tedesco ...È durato un paio d'ore il vertice tra il premier Mario, il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf Scholz a bordo del treno ucraino che li ha portati a Kiev, dove sono arrivati in mattinata. I tre leader si sono incontrati ...ROMA, 16 GIU - Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron sono a Kiev per la loro prima visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio.Il premier italiano, il cancelliere tedesco ...Siamo al 16 Giugno 2022, e il conflitto in terra ucraina non sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista ...