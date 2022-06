Csm: Cucca (Iv), 'astensione su emendamento con voto segreto' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Italia viva si astiene sull'emendamento alla riforma del Csm sul quale è stato richiesto in Senato il voto segreto. Lo ha annunciato in aula a palazzo Madama il senatore di Iv Giuseppe Cucca. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu (Adnkronos) - Italia viva si astiene sull'alla riforma del Csm sul quale è stato richiesto in Senato il. Lo ha annunciato in aula a palazzo Madama il senatore di Iv Giuseppe

Pubblicità

TV7Benevento : Csm: Cucca (Iv), 'ci asteniamo su tutti gli emendamenti' - - ROSS54PLL : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - Daniela54092686 : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - danieledv79 : RT @ItaliaViva: Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la presentazio… - ItaliaViva : Votando sì al quinto quesito (scheda verde) si abolisce la norma che prevede l’obbligo di raccolta firme per la pre… -