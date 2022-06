Covid Speranza, Bassetti: “Con Omicron mascherine servono poco” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute Speranza. A dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”. Così su Twitter Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto Speranza, operativo ma in isolamento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilha colpito anche il ministro della Salute. A dimostrazione che lecon. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata”. Così su Twitter Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo la notizia della positività a Sars-CoV-2 del ministro Roberto, operativo ma in isolamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

