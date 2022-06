Buon compleanno Mina Mereu | Piero Vigorelli | Oscar Damiani…

(Di mercoledì 15 giugno 2022) …Edith Dzieduszycka, Valerio Merola, Pier Luigi Pizzi, Cesare Damiano, Luigi Martini, Lakshmi Mittal, Roberto Antonione, Andrea Pamparana, Jim Belushi, Amerigo Fontani, Michael Laudrup, Elena Fattori, Roberto Bacci, Massimo Fiorio, Sandro Mazzola, Patrick Ottoz, Mariasilvia Santilli, Alessio Garavello, Marika Zanardi, Angelo Rea, Diego Fusaro, Laura Imbruglia, Giovanni Legnani, Giada Borgato, Matteo Chillo, Giulia Bona, Alessandro Casillo, Filippo Tortu… Oggi 15 giugno compiono gli anni:, pittrice, poetessa; Edith Dzieduszycka, artista; Ezio Lombardi, ex calciatore; Pier Luigi Pizzi, regista, scenografo, costumista; Diego Carpenedo, politico; Gianfranco da Rin, hockeista; Luciano Gasperini, politico; Giorgio Zancanaro, ex ciclista. Inoltre, festeggiano il: Franco Melidoni, attore;...

mauroberruto : 'Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio In un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci… - Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo 2006 ?? Massimo #Oddo che festeggia 4??6?? anni ?? #Nazionale ???? #Azzurri… - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Jovane Cabral che oggi spegne 2??4?? candeline! #CMonEagles ?? - TulinUyguner : RT @vlg_v: @ronaldstresser Tanti auguri di buon compleanno caro amico ???????? - TulinUyguner : RT @vlg_v: @AllaKrymova Tanti auguri di buon compleanno cara amica anche se in ritardo ???????? -

Torino FC

...Bocelli/ Debutto da attrice in Doc 2 Edi non vedeva diocchio le donne che il figlio frequentava fino a quando arrivò la seconda moglie Veronica: "Era stato invitato da Sgarbi al suo...... alle ore 21 , nella chiesa di Santa Caterina , in via Cesare Battisti 245 a Padova, con il concertoUNIPD . Le grandi scoperte, le grandi donne, la grande musica . Il concerto vede ... Buon compleanno Bernardelli! | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Buon compleanno Lenny Kravitz! Il cantautore americano compie 58 anni oggi. Lenny Kravitz oggi compie 58 anni, essendo nato a New York il 26 maggio 1964. Oltre a essere uno straordinario cantautore e ...Un uomo che di film ne ha fatti ed ha ispirato anche altri personaggi, vedi Ritorno al futuro parte II ...Miss Mondo, Miss Universo e Miss USA ...amico del ...