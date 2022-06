Bonus 200 Euro, il modulo per ottenere i lavoratori dipendenti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per ottenere il Bonus 200 Euro, i lavoratori dipendenti dovranno far pervenire la richiesta al proprio titolare. Nel modulo, redatto in conformità con quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e il nome del proprio datore di lavoro, e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere (direttamente sul cedolino di Luglio 2022) il Bonus 200 Euro. I requisiti per accedere al Bonus sono i seguenti: avere un reddito lordo non superiore ai 35mila Euro ,aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 e non essere titolare di ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 giugno 2022) Peril200, idovranno far pervenire la richiesta al proprio titolare. Nel, redatto in conformità con quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e il nome del proprio datore di lavoro, e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per(direttamente sul cedolino di Luglio 2022) il200. I requisiti per accedere alsono i seguenti: avere un reddito lordo non superiore ai 35mila,aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 e non essere titolare di ...

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - sole24ore : ?? #Bonus 200 euro, per i #lavoratori dipendenti privati non è automatico: serve una #dichiarazione. Il modello dei… - time_vision : #bonus200euro dipendenti: arrivano dall'Inps le direttive-guida per i datori di lavoro per come riconoscere l'inden… - FondazioneStudi : #diconodinoi ??'Bonus 200 euro, il bonus che non c’è. Il Governo degli incapaci beffa tutti anche questa volta'.… - SabinaMarras : @Viviana_cdl Ma tu quelli che “mi aveva detto che non ero obbligato a darli invece adesso dicono che devo darli a t… -