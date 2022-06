Bergamo, un murales in città per non dimenticare l'HIV (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un murales di 6 metri per 3 nel centro di Bergamo per sensibilizzare sui grandi problemi che ancora esistono quando si parla di HIV. A realizzarlo, in occasione del 14esimo Congresso ICAR, conferenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Undi 6 metri per 3 nel centro diper sensibilizzare sui grandi problemi che ancora esistono quando si parla di HIV. A realizzarlo, in occasione del 14esimo Congresso ICAR, conferenza ...

Pubblicità

Affaritaliani : Bergamo, un murales in città per non dimenticare l'HIV - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: #Bergamo, dal 2019 nella rete delle Fast Track City, è eccellenza nella lotta all’HIV. Inaugurato il murales realizzat… - friendly_test : Inaugurato il murales di Alessandro Etsom visitabile c/o Largo Belotti fino a giovedì 16 giugno. Parallelamente sar… - ComunediBergamo : #Bergamo, dal 2019 nella rete delle Fast Track City, è eccellenza nella lotta all’HIV. Inaugurato il murales realiz… - friendly_test : Giorno 3: il murales di Alessandro Etsom prende sempre più forma. Visitatelo in Largo Belotti (Propilei) a Bergamo… -