Bce, oggi un vertice di emergenza dopo il balzo degli spread: il differenziale si restringe e il rendimento dei Btp torna sotto il 4% (Di mercoledì 15 giugno 2022) È bastato un annuncio della Banca centrale europea per allentare la pressione sull’Italia. La Bce ha confermato infatti che terrà oggi un vertice di emergenza per “discutere le attuali condizioni di mercato”, ovvero per valutare le recenti turbolenze sui mercati obbligazionari. Una mossa che – secondo gli osservatori – potrebbe anticipare l’annuncio di un nuovo strumento per affrontare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più indebitati dell’Eurozona, a iniziare dall’Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balzo dello spread fra Bund e Btp. Isabel Schnabel, l’economista tedesca membro del comitato esecutivo della Bce, aveva detto che la banca non tollererà “cambiamenti alle condizioni finanziarie che vadano oltre i fondamentali e minaccino la trasmissione della politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) È bastato un annuncio della Banca centrale europea per allentare la pressione sull’Italia. La Bce ha confermato infatti che terràundiper “discutere le attuali condizioni di mercato”, ovvero per valutare le recenti turbolenze sui mercati obbligazionari. Una mossa che – secondo gli osservatori – potrebbe anticipare l’annuncio di un nuovo strumento per affrontare l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più indebitati dell’Eurozona, a iniziare dall’Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato undellofra Bund e Btp. Isabel Schnabel, l’economista tedesca membro del comitato esecutivo della Bce, aveva detto che la banca non tollererà “cambiamenti alle condizioni finanziarie che vadano oltre i fondamentali e minaccino la trasmissione della politica ...

