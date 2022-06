(Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 15 giugno, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara(foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative per evitare ulteriori fattori ditra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro-in relazione al processo di attuazione dell’(Conte – LeU). L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

fattoquotidiano : La Gelmini vuole far approvare dal governo la legge sull’autonomia differenziata. Una sorta di “secessione dei ricc… - Lopinionista : Autonomia differenziata e divario nord-sud, question time con Carfagna - RsaCgilNapoli : RT @profgviesti: I molti motivi per cui l’autonomia regionale differenziata richiesta da Veneto, Lombardia e Emilia sarebbe una scelta sbag… - TuttoSuRoma : Autonomia differenziata, 'impatto su isole minori' - stranifattinews : Autonomia differenziata, Puglia scettica: “Prima i servizi” -

...chiarira' le iniziative adottate per evitare ulteriori fattori di divario tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro - Nord in relazione al processo di attuazione dell'...interrogazione sulle iniziative per evitare ulteriori fattori di divario tra le regioni del Mezzogiorno e quelle del Centro - Nord in relazione al processo di attuazione dell'(...«Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata, così com'è, non risponde alle linee guida del Piano di ripresa e resilienza. Sono necessari una profonda valutazione di merito e un robusto passaggio ...È importante che il sindaco Manfredi scenda in campo contro l'autonomia differenziata (AD) con un'ampia intervista su queste pagine. Il testo della legge quadro a firma Gelmini emerso dall'oscurità de ...