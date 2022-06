Atalanta | assemblea lampo per chiudere un ciclo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Calcio La riunione dei soci nerazzurri, al centro Bortolotti di Zingonia, ha approvato la modifica allo statuto che riporta i termini dell’esercizio di bilancio a coincidere con la stagione sportiva (1° luglio-30 giugno): nel 2011, con il ritorno di Antonio Percassi alla presidenza, erano stati spostati in modo da coincidere con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per comprendere il bilancio del club in quello consolidato del gruppo Percassi. Un passaggio formale (approvato in meno di un quarto d’ora anche dai nuovi azionisti di riferimento statunitensi, presenti per delega) ma di grande significato simbolico: si chiude ilche ha portato la squadra a scalare la classifica della Serie A sul campo, e la società a scalare quelle dei fatturati.

L'Eco di Bergamo

Undici anni dopo, si cambia. In casa Atalanta è stata approvata, tramite riunione dei soci al 'Centro Bortolotti' di Zingonia, una modifica allo statuto societario che riporterà - non accadeva dal 2011 - l'esatta coincidenza dei termini dell'esercizio di bilancio con la stagione sportiva (1° luglio-30 giugno). Con un comunicato, la lega Serie A, ha reso nota l'approvazione dell'aiuto economico fino al 2024 per i club qualificati nelle due coppe minori UEFA ...