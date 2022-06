(Di mercoledì 15 giugno 2022) IldiSono stati giorni molto importanti gli ultimi per. Come sappiamo infatti è ufficialmente partito il primo tour dell’ex protagonista di Amici 20, che proseguirà per tutta l’estate. Nelle prossime settimane dunque Luca girerà l’Italia intera per incontrare i suoi fan e tutte le persone che lo supportano e lo sostengono. L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella 2000

... essa e 'u malamente (rappresentazione in vernacolo scritta e diretta da Paola Mariano ), ore 20.30, Teatro Savoia, CAMPOBASSO Concerto:, ore 21, Atlantico, ROMA 4 Giugno: Antonio ...Amici 21, LDAsolidarietà verso Blanco Per molti telespettatori può dirsi il vincitore mancato di Amici 21 ...: "Qualcosa bolle in pentola con LDA"/ "Il caso Blanco Ci vuole rispetto..."... Aka7even mostra il suo nuovo tatuaggio, che divide il web Sono stati giorni molto importanti gli ultimi per Aka7even. Come sappiamo infatti è ufficialmente partito il primo tour dell’ex protagonista di Amici 20, che proseguirà per tutta l’estate. Nelle pross ...Jessica Selassié volta pagina dopo Barù. La vincitrice del Grande Fratello Vip dimentica l'ex coinquilino con il famoso allievo di Amici ...