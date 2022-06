Zio Rocco si rifà vivo dopo il finto rapimento: ecco la brioche pandoro col gelato soft alla crema di bufala (Di martedì 14 giugno 2022) È sparito per una settimana dai suoi Lab Store, i suoi social sono stati hackerati da una “Resistenza” che si ribellava ai fuori menù disponibili solo per un mese, apparendo in un video preso in ostaggio e legato. Un modo unico e originale, quello del pastry chef Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco, per annunciare la nascita di un nuovo prodotto: la brioche pandoro con gelato soft alla crema di latte di bufala. Così il suo morbidissimo lievitato incontra per la prima volta il freddo, servito con crema al pistacchio e pistacchi tostati e salati in superficie. Il prodotto, accompagnato anche da un cucchiaino, può essere gustato solo ed esclusivamente presso gli store (a Napoli in vico Polveriera 27 e a Pomigliano d’Arco ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) È sparito per una settimana dai suoi Lab Store, i suoi social sono stati hackerati da una “Resistenza” che si ribellava ai fuori menù disponibili solo per un mese, apparendo in un video preso in ostaggio e legato. Un modo unico e originale, quello del pastry chefCannavino, in arte Zio, per annunciare la nascita di un nuovo prodotto: lacondi latte di. Così il suo morbidissimo lievitato incontra per la prima volta il freddo, servito conal pistacchio e pistacchi tostati e salati in superficie. Il prodotto, accompagnato anche da un cucchiaino, può essere gustato solo ed esclusivamente presso gli store (a Napoli in vico Polveriera 27 e a Pomigliano d’Arco ...

