Vercelli, amico di famiglia violenta per 7 anni una bimba 'se parli faccio del male ai nonni'

Per anni ha subito molestie e violenze sessuali, iniziate quando lei aveva solo 7 anni e proseguite fino al momento della denuncia. Un "amico di famiglia", 68enne, vercellese, è stato arrestato.

