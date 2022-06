Uomini e Donne, il messaggio accorato di Gemma Galgani: “Sarai sempre nel mio cuore” (Di martedì 14 giugno 2022) A sei anni dalla sua scomparsa, Gemma Galgani non ha dimenticato il gatto che le ha tenuto compagnia ed è stato la sua famiglia per quindici lunghissimi anni. Stiamo parlando di Piripicchio, di cui Gemma ha parlato spesso anche a Uomini e Donne. Poco fa, sul suo profilo Instagram, la dama del trono over ha dimostrato ancora una volta il suo grande amore nei confronti del suo gatto pubblicandone una foto con la dedica: “Sarai sempre nel mio cuore”. Sotto il post di Gemma Galgani sono stati tantissimi i commenti da parte dei followers e di chi come lei ha o ha avuto un animale domestico e sa cosa si prova nel perderlo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 giugno 2022) A sei anni dalla sua scomparsa,non ha dimenticato il gatto che le ha tenuto compagnia ed è stato la sua famiglia per quindici lunghissimi anni. Stiamo parlando di Piripicchio, di cuiha parlato spesso anche a. Poco fa, sul suo profilo Instagram, la dama del trono over ha dimostrato ancora una volta il suo grande amore nei confronti del suo gatto pubblicandone una foto con la dedica: “nel mio”. Sotto il post disono stati tantissimi i commenti da parte dei followers e di chi come lei ha o ha avuto un animale domestico e sa cosa si prova nel perderlo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, ...

