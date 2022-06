zazoomblog : Sandra Milo ospite d’onore alla presentazione de “Il bacio immortale” - #Sandra #ospite #d’onore - CatelliRossella : Sandra Milo, quei baci a Tognazzi e Fellini... - Cultura & Spettacoli - ANSA - solospettacolo : Sandra Milo, quei baci a Tognazzi e Fellini... - medvi78 : Nel 1990 uno degli ospiti nella celebre puntata di L'amore è una cosa meravigliosa di Sandra Milo, quella di 'oddi… - ciassette : (Miley) #Cyrus!Oddio Cyrus!(semicit. Sandra #Milo)?? #Tv?? -

Agenzia ANSA

Impegnata insieme a Mara Maionchi enell'esilarante format ' Quelle brave ragazze ' targato Sky Original e realizzato da Blu Yamazine, la Berti ha voluto condividere con il suo pubblico ...orietta berti 1 Da www.liberoquotidiano.it Insieme per la prima volta in un trio scoppiettante, Mara Maionchi,e Orietta Berti si sono unite nel format più simpatico degli ultimi tempi: Quelle brave ragazze è un programma prodotto da Sky Original ... Sandra Milo, quei baci a Tognazzi e Fellini... Un bacio "che a inizio carriera, quando ero ancora molto ingenua su realtà e finzione, mi rifiutavo di dare a Tognazzi in una scena di Totò nella luna, tanto che lui durante la pausa pranzo venne ad a ...Il programma on the road con Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi sta riscuotendo un buon successo. Merito della simpatia travolgente delle tre signore. Sandra Milo è felice di aver fatto questa ...