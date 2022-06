Salernitana, Bonazzoli sempre più lontano: un club di Serie A su di lui! (Di martedì 14 giugno 2022) Il futuro di Federico Bonazzoli sembra lontano da Salerno. Recentemente Gianluca di Marzio a Calciomercato – L’originale su Sky ha parlato di un’interesse del Bologna sull’attaccante di proprietà della Sampdoria e del possibile triangolo che coinvolge la società granata. Federico Bonazzoli Calciomercato Bologna La Salernitana aveva ottenuto dal club doriano il prestito con obbligo di riscatto e controriscatto. Il giocatore è stato protagonista della salvezza del club campano, infatti sue sono le reti importantissime contro Fiorentina e Empoli per esempio. Con l’addio di Sabatini e l’arrivo di Morgan De Sanctis bisognerà vedere come il club di Iervolino si muoverà per lottare nella prossima stagione e se Bonazzoli ne farà ancora parte, il suo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Il futuro di Federicosembrada Salerno. Recentemente Gianluca di Marzio a Calciomercato – L’originale su Sky ha parlato di un’interesse del Bologna sull’attaccante di proprietà della Sampdoria e del possibile triangolo che coinvolge la società granata. FedericoCalciomercato Bologna Laaveva ottenuto daldoriano il prestito con obbligo di riscatto e controriscatto. Il giocatore è stato protagonista della salvezza delcampano, infatti sue sono le reti importantissime contro Fiorentina e Empoli per esempio. Con l’addio di Sabatini e l’arrivo di Morgan De Sanctis bisognerà vedere come ildi Iervolino si muoverà per lottare nella prossima stagione e sene farà ancora parte, il suo ...

