Pirlo al Karagümrük, una scelta al ribasso difficile da capire (Di martedì 14 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

GoalItalia : Andrea #Pirlo riparte dalla panchina del #Karagümrük: il suo nuovo stadio sarà l'Ataturk, lo stesso dove nel 2005,… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Pirlo al Karagümrük, una scelta al ribasso difficile da capire - La rubrica 'C'è dice no' di @SebVernazza - Gazzetta_it : Pirlo al Karagümrük, una scelta al ribasso difficile da capire - La rubrica 'C'è dice no' di @SebVernazza - idirinho_93 : RT @CalabriaViking: #Pirlo dopo la #Juvetus - campionato turco al Karagümrük Acciughina dopo l’esonero - Ballando con le Stelle. Levels.… - Its_kagiso : RT @NicoSchira: Ufficiale Andrea #Pirlo nuovo allenatore del #Karagümrük. Non ricordo un downgrade simile dai tempi di Clarence #Seedorf pa… -

Pirlo al Karagümrük, una scelta al ribasso difficile da capire Molto avremmo immaginato, non che Andrea Pirlo avrebbe firmato per il Fatih Karagümrük, squadra di seconda o terza fila della SuperLig, il campionato turco. E non crediamo che la nuova società gli garantirà rinforzi importanti, ma aspettiamo. Pirlo "Era importante ricominciare dopo un anno di stop" Preferisco concentrarci sul nostro team", ha detto ancora Pirlo. "Ho avuto tanti contatti, con diverse squadre, sia in Italia che all'estero. Ma le ambizioni di questo club mi hanno convinto: non è ... Molto avremmo immaginato, non che Andreaavrebbe firmato per il Fatih, squadra di seconda o terza fila della SuperLig, il campionato turco. E non crediamo che la nuova società gli garantirà rinforzi importanti, ma aspettiamo.Preferisco concentrarci sul nostro team", ha detto ancora. "Ho avuto tanti contatti, con diverse squadre, sia in Italia che all'estero. Ma le ambizioni di questo club mi hanno convinto: non è ...