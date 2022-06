Parte il servizio vocale “Inps Notizie” per Alexa e Google Assistant (Di martedì 14 giugno 2022) Il servizio, tra le attività di innovazione previste per l'attuazione del Pnrr, permette di ascoltate tramite gli assistenti vocali di Amazon e Google le ultime 10 news e i comunicati emessi dall'Inps Leggi su repubblica (Di martedì 14 giugno 2022) Il, tra le attività di innovazione previste per l'attuazione del Pnrr, permette di ascoltate tramite gli assistenti vocali di Amazon ele ultime 10 news e i comunicati emessi dall'

