Osimhen: “Il mio futuro? So che mi vorrebbero in Spagna o Inghilterra” (Di martedì 14 giugno 2022) Il Mattino – Osimhen fa tremare i tifosi: “Il mio futuro? So che mi vorrebbero in Spagna o Inghilterra”. Victor Osimhen, in ritiro con la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 giugno 2022) Il Mattino –fa tremare i tifosi: “Il mio? So che miin”. Victor, in ritiro con la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Osimhen: “Il mio futuro? Tutto può succedere, ci sono voci… - Soccerpundit_ay : RT @Napoli_Report: Victor #Osimhen sul suo futuro: “So che ci sono tante voci, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora. Non con… - Paroladeltifoso : Osimhen: “Non conosco il mio futuro” - ilnapolionline : Victor Osimhen: 'Il mio futuro? Tutto può succedere ma ora penso a ricaricare le batterie' - - Diego31883 : RT @Napoli_Report: Victor #Osimhen sul suo futuro: “So che ci sono tante voci, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora. Non con… -