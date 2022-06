Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, gara-4: orario, tv, programma, streaming Finale Playoff basket 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) gara-4, nelle serie a 7 partite, è solitamente quella veramente importante. Può lanciare una squadra verso la gloria oppure rendere l’altra in grado di recuperare e sognare, dando di fatto vita a un confronto su tre incontri mascherato. Sono a questo punto Olimpia Milano e Virtus Bologna. La serie è iniziata con il colpo esterno della formazione di Ettore Messina alla Segafredo Arena, non replicato in gara-2. In gara-3, però, la formazione di Sergio Scariolo si è dovuta arrendere a una prestazione magnifica di Nicolò Melli, protagonista di una delle sue più belle serate in attacco. Milos Teodosic e Tornike Shengelia forniscono un ottimo contributo, ma i bianconeri hanno inevitabilmente bisogno di Marco Belinelli, che finora quanto a incisività non è stato sempre il ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)-4, nelle serie a 7 partite, è solitamente quella veramente importante. Può lanciare una squadra verso la gloria oppure rendere l’altra in grado di recuperare e sognare, dando di fatto vita a un confronto su tre incontri mascherato. Sono a questo punto. La serie è iniziata con il colpo esterno della formazione di Ettore Messina alla Segafredo Arena, non replicato in-2. In-3, però, la formazione di Sergio Scariolo si è dovuta arrendere a una prestazione magnifica di Nicolò Melli, protagonista di una delle sue più belle serate in attacco. Milos Teodosic e Tornike Shengelia forniscono un ottimo contributo, ma i bianconeri hanno inevitabilmente bisogno di Marco Belinelli, che finora quanto a incisività non è stato sempre il ...

