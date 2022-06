Nessun rapimento, Elena Del Pozzo uccisa dalla madre: il corpo nascosto vicino casa (Di martedì 14 giugno 2022) E’ stata la mamma a uccidere la piccola Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni. Non c’è stato alcun rapimento. Quanto raccontato dagli investigatori dalla donna, Martina Patti, 24 anni, era il frutto di una messinscena o di una bugia che non ha retto alle pressione degli investigatori. Catania, Elena del Pozzo uccisa dalla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022) E’ stata la mamma a uccidere la piccolaDel, la bimba di 5 anni. Non c’è stato alcun. Quanto raccontato dagli investigatoridonna, Martina Patti, 24 anni, era il frutto di una messinscena o di una bugia che non ha retto alle pressione degli investigatori. Catania,delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

