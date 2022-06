NBA | Harrell nei guai | fermato con oltre un kg di marijuana | rischia la prigione

(Di martedì 14 giugno 2022)in vista per Montrezl, cestista NBA che milita con gli Hornets di Charlotte. Lo scorso 12 maggio stava guidando a Richmond, Kentucky, quando è statodalla polizia. Inizialmente il problema era la distanza con la macchina che lo precedeva, ma gli agenti hanno immediatamente sentito odore di erba e perquisito la vettura di. Come riporta lo Charlotte Observer, è stata trovata dellain busta per un totale di circa 1.3 kg. Accusato di traffico della sostanza, Montrezl dovrà presentarsi il 13 luglio alla Corte distrettuale di Madison County per l’udienza preliminare. Qualora venisse giudicato colpevole, rischierebbe una condanna che va da uno a cinque anni di carcere. SportFace.

Per ora non sono arrivati commenti né da parte di Harrell - che in estate sarà free agent - o di un suo legale, né da parte degli Hornets.