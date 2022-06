(Di martedì 14 giugno 2022), 14 giu.(Adnkronos) - Tradito da un profumo. E' quello che è accaduto ad un ventenne di origine libica che la scorsa domenica è statoalladie una volta bloccato si è scoperto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di. Ad arrestarlo, gli agenti della polizia, impegnati in un servizio di vigilanza all'interno dellae intervenuti su segnalazione del centro operativo compartimentale. Il giovane è statoun profumo, in un negozio, da un addetto alla sicurezza che ha allertato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno bloccato l'individuo e, dopo alcuni accertamenti in banca dati, lo hanno individuato ...

Milano: sorpreso a rubare in Stazione Centrale si scopre che è un ricercato, arrestato Condividi questo articolo:Milano, 14 giu.(Adnkronos) – Tradito da un profumo. E' quello che è accaduto ad un ventenne di origine libica che la scorsa domenica è stato sorpreso a rubare alla Stazione C ...